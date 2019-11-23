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Пассажирский автобус врезался в цветочный павильон в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.

ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
Новости 24
Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека
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