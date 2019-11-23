Пассажирский автобус врезался в цветочный павильон в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
ДТП у Центрального рынка в Калининграде.
Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта