Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Коллекционер Андрей Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.
Выставка старинных икон из собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко в Калининграде.