2020-07-29T10:43:24+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Психолог: Курортный роман – это романтизация простой измены

Говорит КалининградГоворит Калининград

Кому полезны и кому вредны курортные романы: мнение врача, психолога и специалиста по этикету

Уролог: Сентябрь-октябрь – время лечения тех, кто бурно провёл лето

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01:40 – врачебный взгляд на курортный роман;

21:04 – вреден или полезен курортный роман: взгляд психолога;

31:24 – урок этикета: как интеллигентно и ненавязчиво познакомиться на курорте.

Курортный роман: вред или польза?.Мнение врача, психолога и специалиста по этикету. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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