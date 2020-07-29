Психолог: Курортный роман – это романтизация простой измены
Кому полезны и кому вредны курортные романы: мнение врача, психолога и специалиста по этикету
Уролог: Сентябрь-октябрь – время лечения тех, кто бурно провёл лето
01:40 – врачебный взгляд на курортный роман;
21:04 – вреден или полезен курортный роман: взгляд психолога;
31:24 – урок этикета: как интеллигентно и ненавязчиво познакомиться на курорте.
Курортный роман: вред или польза?.Мнение врача, психолога и специалиста по этикету. Телефон прямого эфира: 92-10-72