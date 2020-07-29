Психолог: Курортный роман – это романтизация простой измены

29 Июль 2020 2020-07-29T10:43:24+03:00

Говорит Калининград

Уролог: Сентябрь-октябрь – время лечения тех, кто бурно провёл лето 00:00 00:00

01:40 – врачебный взгляд на курортный роман;

21:04 – вреден или полезен курортный роман: взгляд психолога;

31:24 – урок этикета: как интеллигентно и ненавязчиво познакомиться на курорте.