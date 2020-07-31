2020-07-31T12:44:51+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка с поющей Элеонорой

Говорит Калининград. Василий Масальский, Элеонора Казакова и Светлана БаронГоворит Калининград. Василий Масальский, Элеонора Казакова и Светлана Барон

Поём, обсуждаем новости и выбираем слово недели вместе с калининградской уличной певицей Элеонорой Казаковой

Надежда, Белла чао, Тумбалалайка, Белеет мой парус: слушаем и подпеваем Элеоноре Казаковой

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Слово недели. 31 июля 2020 года

Слово недели. 31 июля 2020 года

Видеозапись эфира на странице программы «Говорит Калининград» в Фейсбуке

01:00 – «Надежда»;

03:40 – любимое место для выступлений;

06:35 – о музыкальном образовании и любимой преподавательнице;

09:24 – о том, как Элеонора Казакова стала Поющей Элеонорой и вышла петь на улицу;

11:07 – «Canción del mariachi»;

13:39 – рубрика «Коммунальная»: мусорить стали меньше;

19:12 – «Тумбалалайка»;

21:40 – рубрика «Стеклянная, оловянная, деревянная»: выбираем слово недели и выясняем, почему завтрак едят не завтра, а сегодня;

26:42 – «Bella ciao»;

29:40 – что такое библиотерапия;

33:06 – Элеонора Казакова о своём первом выступлении на улице, мотивации и калининградцах;

36:25 – «Белеет мой парус»;

41:45 – «Porque»;

49:34 – «Let my people go»;

52:37 – гадание на Канте.

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