Пятничная летучка с поющей Элеонорой

31 Июль 2020 2020-07-31T12:44:51+03:00

Говорит Калининград. Василий Масальский, Элеонора Казакова и Светлана Барон

Надежда, Белла чао, Тумбалалайка, Белеет мой парус: слушаем и подпеваем Элеоноре Казаковой 00:00 00:00

Слово недели. 31 июля 2020 года

Видеозапись эфира на странице программы «Говорит Калининград» в Фейсбуке

01:00 – «Надежда»;

03:40 – любимое место для выступлений;

06:35 – о музыкальном образовании и любимой преподавательнице;

09:24 – о том, как Элеонора Казакова стала Поющей Элеонорой и вышла петь на улицу;

11:07 – «Canción del mariachi»;

13:39 – рубрика «Коммунальная»: мусорить стали меньше;

19:12 – «Тумбалалайка»;

21:40 – рубрика «Стеклянная, оловянная, деревянная»: выбираем слово недели и выясняем, почему завтрак едят не завтра, а сегодня;

26:42 – «Bella ciao»;

29:40 – что такое библиотерапия;

33:06 – Элеонора Казакова о своём первом выступлении на улице, мотивации и калининградцах;

36:25 – «Белеет мой парус»;

41:45 – «Porque»;

49:34 – «Let my people go»;

52:37 – гадание на Канте.