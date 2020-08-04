Детская агрессия и истерики
Как родителям реагировать на удары и укусы и какое волшебное слово поможет избежать истерики, объясняет детский и семейный психолог Светлана Ананьина
Детский психолог: Первые проявления эго всегда происходят через кризисные ситуации
Дела семейные. Светлана АнаньинаФото: Василий МАСАЛЬСКИЙ
В программе:
– как правильно реагировать на детскую агрессию;
– как не испугаться и не выйти из себя, когда ребёнок начинает бить родителей;
– должны ли отличаться реакции матери и отца на агрессию ребёнка;
– что делать, если агрессия ребёнка направлена на другого ребёнка;
– как вести себя, когда у ребёнка началась истерика.
Детские истерики и агрессия.Гость программы "Дела семейные. Масальские" Светлана Ананьина, детский и семейный психолог