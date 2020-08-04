2020-08-04T12:11:20+03:00
Дела семейные. Масальские
Василий МАСАЛЬСКИЙМария МАСАЛЬСКАЯ

Детская агрессия и истерики

Дела семейныеДела семейные

Как родителям реагировать на удары и укусы и какое волшебное слово поможет избежать истерики, объясняет детский и семейный психолог Светлана Ананьина

Детский психолог: Первые проявления эго всегда происходят через кризисные ситуации

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Дела семейные. Светлана Ананьина Фото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

Дела семейные. Светлана АнаньинаФото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

В программе:

– как правильно реагировать на детскую агрессию;

– как не испугаться и не выйти из себя, когда ребёнок начинает бить родителей;

– должны ли отличаться реакции матери и отца на агрессию ребёнка;

– что делать, если агрессия ребёнка направлена на другого ребёнка;

– как вести себя, когда у ребёнка началась истерика.

Детские истерики и агрессия.Гость программы "Дела семейные. Масальские" Светлана Ананьина, детский и семейный психолог

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