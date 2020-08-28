2020-08-28T13:08:21+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка: снова в эфире!

Говорит КалининградГоворит Калининград

Планируем выходные, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Пропавший кролик, теннис и шахматы: звоним по незаконным объявлениям

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04:05 – обзор самых интересных событий выходных;

09:10 – кто крадёт урны в Калининграде и как туристы изменили работу МБУ «Чистота»;

14:52 – как появилось выражение «конь не валялся», чем отличаются «Белоруссия» или «Беларусь» и как правильно поставить ударение в названии улицы Планерная: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

26:15 – какой будет погода в последние выходные лета;

30:00 – тренер Руслан, потерявшийся кролик и вежливый шахматист: остановка «Мясокомбинат», звоним по незаконным объявлениям;

40:46 – гадание на Канте.

Пятничная летучка: новый сезон.

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