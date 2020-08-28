Пятничная летучка: снова в эфире!
Планируем выходные, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам
Пропавший кролик, теннис и шахматы: звоним по незаконным объявлениям
04:05 – обзор самых интересных событий выходных;
09:10 – кто крадёт урны в Калининграде и как туристы изменили работу МБУ «Чистота»;
14:52 – как появилось выражение «конь не валялся», чем отличаются «Белоруссия» или «Беларусь» и как правильно поставить ударение в названии улицы Планерная: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
26:15 – какой будет погода в последние выходные лета;
30:00 – тренер Руслан, потерявшийся кролик и вежливый шахматист: остановка «Мясокомбинат», звоним по незаконным объявлениям;
40:46 – гадание на Канте.
Пятничная летучка: новый сезон.