Пятничная летучка: путинские завтраки и новый остров Канта
Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам
Тупак, подсветка и путинские завтраки: выбираем слово недели
03:50 – бесплатный концерт на острове Канта и марафон городских изменений: планируем выходные;
14:05 – что значит «купило притупило», почему лучше не говорить «сказал выше» и как правильно поставить ударение в слове «термометрия»: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
26:45 – какой будет погода в выходные;
30:14 – путинские завтраки, подсветка на Канта и помолвка на площади Победы: обсуждаем события недели со «свежей головой»;
43:15 – сдам квартиру чистоплотной девушке: остановка «Мясокомбинат», звоним по незаконным объявлениям;
48:03 – гадание на Канте.
Пятница. Летучка.Планируем выходные, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам #говориткалининград