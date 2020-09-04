2020-09-04T11:24:14+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка: путинские завтраки и новый остров Канта

Говорит КалининградГоворит Калининград

Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Тупак, подсветка и путинские завтраки: выбираем слово недели

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03:50 – бесплатный концерт на острове Канта и марафон городских изменений: планируем выходные;

14:05 – что значит «купило притупило», почему лучше не говорить «сказал выше» и как правильно поставить ударение в слове «термометрия»: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

26:45 – какой будет погода в выходные;

30:14 – путинские завтраки, подсветка на Канта и помолвка на площади Победы: обсуждаем события недели со «свежей головой»;

43:15 – сдам квартиру чистоплотной девушке: остановка «Мясокомбинат», звоним по незаконным объявлениям;

48:03 – гадание на Канте.

Пятница. Летучка.Планируем выходные, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам #говориткалининград

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