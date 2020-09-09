Выключили свет – «где подсветка?!», включили – птицы улетают. Что делать?
Обсуждаем обновлённый остров Канта: почему красный свет у могилы Канта вызывал столько негатива, как сохранить природу и когда благоустройство завершится
Генне: Давайте референдум всенародный сделаем, как подсветить могилу Канта
01:55 – красиво, но не экологично: дендролог о том, какой вред ночное освещение наносит окружающей среде;
09:50 – почему красный цвет и голова на дереве вызвали столько негатива: объясняет искусствовед;
17:24 – «наконец-то у острова появилось лицо»: впечатления первых посетителей обновлённого острова Канта;
23:00 – нравится ли Канту его голова на дереве: гадание на Канте;
24:40 – советник губернатора по архитектуре о критике в адрес обновлённого облика острова Канта.
Подсветка острова Канта: за и против.3 сентября в Калининграде состоялось торжественное открытие реконструированного острова Канта и прошла презентация новой подсветки собора: делимся впечатлениями #говориткалининград