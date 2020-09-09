Выключили свет – «где подсветка?!», включили – птицы улетают. Что делать?

9 Сент. 2020 2020-09-09T11:03:26+03:00

Генне: Давайте референдум всенародный сделаем, как подсветить могилу Канта 00:00 00:00

01:55 – красиво, но не экологично: дендролог о том, какой вред ночное освещение наносит окружающей среде;

09:50 – почему красный цвет и голова на дереве вызвали столько негатива: объясняет искусствовед;

17:24 – «наконец-то у острова появилось лицо»: впечатления первых посетителей обновлённого острова Канта;

23:00 – нравится ли Канту его голова на дереве: гадание на Канте;

24:40 – советник губернатора по архитектуре о критике в адрес обновлённого облика острова Канта.