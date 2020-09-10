2020-09-10T10:53:46+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Многие до сих пор не привыкли и требуют продажи алкоголя

Говорит КалининградГоворит Калининград

В конце 2019 года в Калининграде начал действовать закон об ограничении продажи алкоголя. Как это изменило жизнь калининградцев и изменило ли - об этом поговорим в утреннем эфире

Всё началось с того, что она по вечерам стала позволять себе бокал вина

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01:50 – врач-нарколог о «первых звоночках» и «гене пьяницы»;

13:00 – 4 вопроса, по ответам на которые можно понять, в зоне риска вы или нет;

16:55 – как ограничения на продажу алкоголя изменили спрос калининградцев;

26:00 – «просто по вечерам стала позволять себе бокал вина»: как помочь близкому человеку, если у него алкогольная зависимость.

День трезвости.В конце 2019 года в Калининграде начал действовать закон об ограничении продажи алкоголя. Как это изменило жизнь калининградцев и изменило ли - об этом поговорим в утреннем эфире.

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