Многие до сих пор не привыкли и требуют продажи алкоголя

10 Сент. 2020 2020-09-10T10:53:46+03:00

Всё началось с того, что она по вечерам стала позволять себе бокал вина 00:00 00:00

01:50 – врач-нарколог о «первых звоночках» и «гене пьяницы»;

13:00 – 4 вопроса, по ответам на которые можно понять, в зоне риска вы или нет;

16:55 – как ограничения на продажу алкоголя изменили спрос калининградцев;

26:00 – «просто по вечерам стала позволять себе бокал вина»: как помочь близкому человеку, если у него алкогольная зависимость.