Многие до сих пор не привыкли и требуют продажи алкоголя
В конце 2019 года в Калининграде начал действовать закон об ограничении продажи алкоголя. Как это изменило жизнь калининградцев и изменило ли - об этом поговорим в утреннем эфире
Всё началось с того, что она по вечерам стала позволять себе бокал вина
01:50 – врач-нарколог о «первых звоночках» и «гене пьяницы»;
13:00 – 4 вопроса, по ответам на которые можно понять, в зоне риска вы или нет;
16:55 – как ограничения на продажу алкоголя изменили спрос калининградцев;
26:00 – «просто по вечерам стала позволять себе бокал вина»: как помочь близкому человеку, если у него алкогольная зависимость.
День трезвости.В конце 2019 года в Калининграде начал действовать закон об ограничении продажи алкоголя. Как это изменило жизнь калининградцев и изменило ли - об этом поговорим в утреннем эфире.