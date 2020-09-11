Пятничная летучка: итоги недели
Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам
Волна Балтики и балтийский новичок: выбираем слово недели
08:45 – остановка «Коммунальная»: как будут убирать Калининград осенью и сколько новых скамеек «с секретом» появится на улицах города;
13:15 – какое слово всегда пишется неправильно, что такое «40 бочек арестантов» и почему нужно быть аккуратнее со словом «новичок»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;
26:30 – какой будет погода в выходные;
31:14 – «Иди порядок у себя во дворе наведи – вот это патриотизм»: калининградец Сергей Довлатов самостоятельно приводит город в порядок.
Пятница. Летучка.Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам