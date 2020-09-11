2020-09-11T11:34:02+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка: итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Волна Балтики и балтийский новичок: выбираем слово недели

00:00
00:00

08:45 – остановка «Коммунальная»: как будут убирать Калининград осенью и сколько новых скамеек «с секретом» появится на улицах города;

13:15 – какое слово всегда пишется неправильно, что такое «40 бочек арестантов» и почему нужно быть аккуратнее со словом «новичок»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:30 – какой будет погода в выходные;

31:14 – «Иди порядок у себя во дворе наведи – вот это патриотизм»: калининградец Сергей Довлатов самостоятельно приводит город в порядок.

Пятница. Летучка.Обсуждаем новости и вместе со «свежей головой» выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Скачать передачу [mp3, 97.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Немане при реконструкции нашли две старинные иконы
В Калининградской области на выходных пройдут проверки водителей на трезвость
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде прокуратура ополчилась на частный детсад
Приставы заставили калининградца оплатить задолженность по 60 штрафам ГИБДД
В Калининграде менеджер банка украл со счетов пенсионеров 3 млн рублей
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В аэропорту «Храброво» в августе на 40% вырос пассажиропоток
На ул. Согласия в Калининграде на «зебре» сбили 14-летнюю девочку
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды
Четыре школьника, двое детсадовцев, учитель: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус
Виновным в гибели подростка на стройке Нахимовского училища назначили прораба
В Калининграде умер 75-летний мужчина с COVID-19
В Калининграде за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса
На ул. Белинского в Калининграде сгорел автомобиль
В Калининграде разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
В Калининграде таксист отбился от буйного пассажира при помощи отвертки
Под Светлым монтажники украли 500 метров кабеля со строящейся теплоэлектростанции
В Калининградской области от имени облизбиркома разослали фейковые письма
Калининградку будут судить за организацию «резиновой квартиры»
Алиханов: Реализуется план по превращению области в глубокую логистическую провинцию
Калининградец ограбил девушку под угрозой ножа для резки бумаги