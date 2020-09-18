2020-09-18T13:51:31+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Энергетика Куршской косы, коллизия с выборами и прекрасный крокус: итоги недели «на троих»

Говорит Калининград. Слово неделиГоворит Калининград. Слово недели

Слова, события и люди, которыми запомнится неделя

Энергетика, коллизия и часовня: выбираем слово недели

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04:35 – театр, велопрогулка или отдых на природе: чем заняться в выходные;

09:35 – остановка «Коммунальная»: кто заплатит за разбитую остановку и что делают со скошенной травой;

15:05 – как связаны слово «ублюдок» и русский мат, что такое «коллизия» и как правильно ставить ударение в названии ягоды «шелковица»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:10 – какой будет погода в выходные;

31:25 – «никакие санкции не заставят не цвести наш крокус!»: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой – ведущим ютуб-шоу «На троих» Максимом Кузнецовым;

43:45 – батон, твирлинг и мажоретки: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

46:59 – гадание на Канте.

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