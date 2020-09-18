Энергетика Куршской косы, коллизия с выборами и прекрасный крокус: итоги недели «на троих»
Слова, события и люди, которыми запомнится неделя
Энергетика, коллизия и часовня: выбираем слово недели
04:35 – театр, велопрогулка или отдых на природе: чем заняться в выходные;
09:35 – остановка «Коммунальная»: кто заплатит за разбитую остановку и что делают со скошенной травой;
15:05 – как связаны слово «ублюдок» и русский мат, что такое «коллизия» и как правильно ставить ударение в названии ягоды «шелковица»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;
26:10 – какой будет погода в выходные;
31:25 – «никакие санкции не заставят не цвести наш крокус!»: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой – ведущим ютуб-шоу «На троих» Максимом Кузнецовым;
43:45 – батон, твирлинг и мажоретки: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;
46:59 – гадание на Канте.