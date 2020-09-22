После Теслы садиться в Мерседес как наказание

22 Сент. 2020 2020-09-22T11:47:36+03:00

Тесла – это 320 рублей на 430 километров. Точно такой же пробег на Мерседесе – 5 тысяч рублей 00:00 00:00

01:37 – сколько зарядных станций и сколько электромобилей ездит по Калининградской области;

18:14 – «электромобилизация Калининграда может произойти взрывным образом и быстрее, чем мы с вами предполагаем»: автоэксперт о причинах непопулярности электромобилей в Калининграде;

28:44 – интервью с калининградцем - владельцем Теслы.