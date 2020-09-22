2020-09-22T11:47:36+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

После Теслы садиться в Мерседес как наказание

Говорит КалининградГоворит Калининград

Интервью с владельцем Теслы, а также ответы на вопросы: готов ли Калининград к электромобилям и сколько сейчас электромобилей ездит по улицам Калининграда

Тесла – это 320 рублей на 430 километров. Точно такой же пробег на Мерседесе – 5 тысяч рублей

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01:37 – сколько зарядных станций и сколько электромобилей ездит по Калининградской области;

18:14 – «электромобилизация Калининграда может произойти взрывным образом и быстрее, чем мы с вами предполагаем»: автоэксперт о причинах непопулярности электромобилей в Калининграде;

28:44 – интервью с калининградцем - владельцем Теслы.

Тесла в Калининграде.Почему электромобилизация Калининграда идёт очень медленно и сколько Тесл ездит сейчас по улицам города. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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