После Теслы садиться в Мерседес как наказание
Интервью с владельцем Теслы, а также ответы на вопросы: готов ли Калининград к электромобилям и сколько сейчас электромобилей ездит по улицам Калининграда
Тесла – это 320 рублей на 430 километров. Точно такой же пробег на Мерседесе – 5 тысяч рублей
01:37 – сколько зарядных станций и сколько электромобилей ездит по Калининградской области;
18:14 – «электромобилизация Калининграда может произойти взрывным образом и быстрее, чем мы с вами предполагаем»: автоэксперт о причинах непопулярности электромобилей в Калининграде;
28:44 – интервью с калининградцем - владельцем Теслы.
Тесла в Калининграде.Почему электромобилизация Калининграда идёт очень медленно и сколько Тесл ездит сейчас по улицам города. Телефон прямого эфира: 92-10-72