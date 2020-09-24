Четверть из выявляемых в области случаев рака – это запущенные случаи

24 Сент. 2020 2020-09-24T11:30:21+03:00

Онколог: Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46% 00:00 00:00

02:45 – сколько сейчас в Калининградской области жителей с диагнозом «онкология», как увеличивается эта цифра каждый год;

09:10 – самый распространённый тип рака в Калининградской области;

11:35 – «Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46%»: как изменить свой образ жизни (правила европейского кодекса борьбы против рака);

18:30 – можно ли калининградцам лечить онкологию в других регионах по квоте и как это сделать;

23:40 – коронавирус и онкология;

27:50 – на каком этапе строительство онкоцентра в Калининграде;

32:22 – какие исследования можно пройти в Калининграде, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.