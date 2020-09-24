2020-09-24T11:30:21+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Четверть из выявляемых в области случаев рака – это запущенные случаи

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как заметить рак в той стадии, когда его можно вылечить, самый распространённый тип онкологии в Калининградской области и что такое «Европейский кодекс борьбы против рака»

Онколог: Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46%

00:00
00:00

02:45 – сколько сейчас в Калининградской области жителей с диагнозом «онкология», как увеличивается эта цифра каждый год;

09:10 – самый распространённый тип рака в Калининградской области;

11:35 – «Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46%»: как изменить свой образ жизни (правила европейского кодекса борьбы против рака);

18:30 – можно ли калининградцам лечить онкологию в других регионах по квоте и как это сделать;

23:40 – коронавирус и онкология;

27:50 – на каком этапе строительство онкоцентра в Калининграде;

32:22 – какие исследования можно пройти в Калининграде, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Онкопрофилактика.Сколько сейчас в области жителей с диагнозом «онкология»? Как эта цифра изменилась за 3 года? Как заметить рак в той стадии, когда его можно вылечить? Что такое профилактика рака? На эти и другие вопросы отвечает главный внештатный онколог минздрава Калининградской области Кирилл Баринов. #говориткалининград

Скачать передачу [mp3, 90.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Житель Нестерова обокрал строящийся фельдшерский пункт
Калининградцам предложили посетить бесплатные тренировки в фитнес-клубах
В Зеленоградске потратят больше 180 тыс рублей на ремонт пешеходного моста
В Калининграде ул. Псковская будет закрыта до 29 сентября
В Калининградской области больше 100 тысяч человек привились от гриппа
Калининградские экскурсоводы подарили бензопилу волонтерам, приводящим в порядок памятники архитектуры
Стало известно, какие врачи будут работать в онкоцентре Калининграда
В Калининграде перекрыли крупный канал контрабанды наркотиков
Региональный СК начал проверку по делу об отказе таксиста везти мальчика-инвалида в Советске
В новом корпусе Детской областной больницы в Калининграде началась отделка операционных
В Калининграде начнется сбор стекла для переработки
По факту пожара, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело
Матч «Балтика» - «Чайка» стал самым посещаемым в 11 туре ФНЛ
Мышь в огне: В Советске школьники подожгли стрит-арт композицию из сена
В Калининграде все чаще выявляют раковые опухоли у молодых
В Калининградской области снимут фильм про стендап-комиков
В Калининграде установлен четвертый температурный рекорд за месяц
Забитая до смерти сожителем калининградка еще трое суток пролежала в квартире
Онколог: Из-за загара рак кожи в Калининградской области вышел на первое место
Стало известно, где в Калининграде в четверг не будет света и воды
В Калининградской области смертность от рака выше, чем в среднем по России
Две школы, две гимназии и лицей: где в Калининграде выявили зараженных COVID-19 за сутки
60-летний калининградец набросился с ножом на туриста из Москвы
В Калининградской области на учете состоит 27 тысяч человек с онкологией