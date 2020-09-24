Четверть из выявляемых в области случаев рака – это запущенные случаи
Как заметить рак в той стадии, когда его можно вылечить, самый распространённый тип онкологии в Калининградской области и что такое «Европейский кодекс борьбы против рака»
Онколог: Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46%
02:45 – сколько сейчас в Калининградской области жителей с диагнозом «онкология», как увеличивается эта цифра каждый год;
09:10 – самый распространённый тип рака в Калининградской области;
11:35 – «Поменяв образ жизни, можно снизить смертность от рака на 46%»: как изменить свой образ жизни (правила европейского кодекса борьбы против рака);
18:30 – можно ли калининградцам лечить онкологию в других регионах по квоте и как это сделать;
23:40 – коронавирус и онкология;
27:50 – на каком этапе строительство онкоцентра в Калининграде;
32:22 – какие исследования можно пройти в Калининграде, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Онкопрофилактика.Сколько сейчас в области жителей с диагнозом «онкология»? Как эта цифра изменилась за 3 года? Как заметить рак в той стадии, когда его можно вылечить? Что такое профилактика рака? На эти и другие вопросы отвечает главный внештатный онколог минздрава Калининградской области Кирилл Баринов. #говориткалининград