Температурные рекорды, неофициальный ковид и волшебные облака: итоги недели
Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой
Баламут, Тесла и высококучевые облака: выбираем слово недели
Слушайте в пятничной летучке:
04:06 – волейбол и «музыкальный двор»: чем заняться в выходные;
09:47 – остановка «Коммунальная»: бабье лето и мусор в городе;
14:37 – почему полвека назад слова «женский» и «пиджак» не употреблялись рядом, как поставить ударение в слове «высококучевые» и чем знаменит словарь Ожегова: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;
27:05 – третий температурный рекорд: какой будет погода в выходные;
32:44 – «как-то так вышло, что у меня ковид»: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой – калининградкой, у которой подтвердился коронавирус;
41:04 – непьющая и невыспавшаяся маляр-отделочник: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;
47:22 – гадание на Канте.
Пятница. Летучка.Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой. Телефон прямого эфира: 92-10-72