Температурные рекорды, неофициальный ковид и волшебные облака: итоги недели

25 Сент. 2020 2020-09-25T11:05:01+03:00

Баламут, Тесла и высококучевые облака: выбираем слово недели 00:00 00:00

Слушайте в пятничной летучке:

04:06 – волейбол и «музыкальный двор»: чем заняться в выходные;

09:47 – остановка «Коммунальная»: бабье лето и мусор в городе;

14:37 – почему полвека назад слова «женский» и «пиджак» не употреблялись рядом, как поставить ударение в слове «высококучевые» и чем знаменит словарь Ожегова: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

27:05 – третий температурный рекорд: какой будет погода в выходные;

32:44 – «как-то так вышло, что у меня ковид»: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой – калининградкой, у которой подтвердился коронавирус;

41:04 – непьющая и невыспавшаяся маляр-отделочник: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

47:22 – гадание на Канте.