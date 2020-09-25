2020-09-25T11:05:01+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Температурные рекорды, неофициальный ковид и волшебные облака: итоги недели

Говорит Калининград. Слово неделиГоворит Калининград. Слово недели

Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой

Баламут, Тесла и высококучевые облака: выбираем слово недели

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Слушайте в пятничной летучке:

04:06 – волейбол и «музыкальный двор»: чем заняться в выходные;

09:47 – остановка «Коммунальная»: бабье лето и мусор в городе;

14:37 – почему полвека назад слова «женский» и «пиджак» не употреблялись рядом, как поставить ударение в слове «высококучевые» и чем знаменит словарь Ожегова: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

27:05 – третий температурный рекорд: какой будет погода в выходные;

32:44 – «как-то так вышло, что у меня ковид»: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой – калининградкой, у которой подтвердился коронавирус;

41:04 – непьющая и невыспавшаяся маляр-отделочник: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

47:22 – гадание на Канте.

Пятница. Летучка.Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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