2020-10-02T11:10:32+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Авария под Круглово, «более жёсткий запрет» и подорожавший проезд: итоги недели

Говорит Калининград. Пятничная летучкаГоворит Калининград. Пятничная летучка

Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой

93 рубля за евро, 59 заболевших за сутки, 800-сотый выпуск программы: выбираем цифры недели

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08:51 – остановка «Коммунальная»: как дезинфицируют город с 1 октября;

13:23 – как связаны «кочерга» и кочерыжка», почему раньше говорили «кочергар» и какое слово стало «словом недели»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:30 – какой будет погода в выходные;

30:00 – ДТП под Круглово и приказ об ужесточении мер: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой;

44:30 – требуется кАчегар: звоним по объявлению, написанному с орфографической ошибкой;

49:10 – гадание на Канте.

Пятница. Летучка.Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой #говориткалининград

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