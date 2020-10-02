Авария под Круглово, «более жёсткий запрет» и подорожавший проезд: итоги недели

2 Окт. 2020 2020-10-02T11:10:32+03:00

93 рубля за евро, 59 заболевших за сутки, 800-сотый выпуск программы: выбираем цифры недели 00:00 00:00

08:51 – остановка «Коммунальная»: как дезинфицируют город с 1 октября;

13:23 – как связаны «кочерга» и кочерыжка», почему раньше говорили «кочергар» и какое слово стало «словом недели»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:30 – какой будет погода в выходные;

30:00 – ДТП под Круглово и приказ об ужесточении мер: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой;

44:30 – требуется кАчегар: звоним по объявлению, написанному с орфографической ошибкой;

49:10 – гадание на Канте.