Авария под Круглово, «более жёсткий запрет» и подорожавший проезд: итоги недели
Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой
93 рубля за евро, 59 заболевших за сутки, 800-сотый выпуск программы: выбираем цифры недели
08:51 – остановка «Коммунальная»: как дезинфицируют город с 1 октября;
13:23 – как связаны «кочерга» и кочерыжка», почему раньше говорили «кочергар» и какое слово стало «словом недели»: ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;
26:30 – какой будет погода в выходные;
30:00 – ДТП под Круглово и приказ об ужесточении мер: обсуждаем новости недели вместе со свежей головой;
44:30 – требуется кАчегар: звоним по объявлению, написанному с орфографической ошибкой;
49:10 – гадание на Канте.
Пятница. Летучка.Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой #говориткалининград