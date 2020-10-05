2020-10-05T11:10:23+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Мэрия: Если есть возражения, обращайтесь в администрацию школы

Говорит КалининградГоворит Калининград

Уйдут ли калининградские школы на карантин, сколько контрольных работ в день могут проводить учителя, как перейти на семейное обучение и каких учителей не хватает в Калининграде

На вопросы отвечает председатель городского комитета по образованию Татьяна Петухова

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Школы и коронавирусные ограничения.В студии радио КП-Калининград председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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