Мэрия: Если есть возражения, обращайтесь в администрацию школы
Уйдут ли калининградские школы на карантин, сколько контрольных работ в день могут проводить учителя, как перейти на семейное обучение и каких учителей не хватает в Калининграде
На вопросы отвечает председатель городского комитета по образованию Татьяна Петухова
Школы и коронавирусные ограничения.В студии радио КП-Калининград председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова. Телефон прямого эфира: 92-10-72