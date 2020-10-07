2020-10-07T13:25:17+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Центральный парк. Перезагрузка

Говорит КалининградГоворит Калининград

В Калининграде идёт обсуждение благоустройства Центрального парка

Каким быть Центральному парку?

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01:50 – социолог Анна Алимпиева о том, что не так с Центральным парком и почему ему необходима «перезагрузка»; 13:50 – директор Центрального парка культуры и отдыха Элла Кадочникова об отношении к перезагрузке, о самых популярных местах парка и о том, как в 2020 году изменились доходы парка.

Поделиться своими впечатлениями о парке, высказать замечания и пожелания вы можете по ссылке https://otmetky.com/landing/5f327b0c1ef7e220608c9d0f?fbclid=IwAR10X2OZNGXnJohl8xwMB37HhszcXH2Fli_DmldPn1AthHGXjIuzo8hNrH0

Скачать передачу [mp3, 60.3 МБ]
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