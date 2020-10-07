Центральный парк. Перезагрузка

7 Окт. 2020 2020-10-07T13:25:17+03:00

Каким быть Центральному парку? 00:00 00:00

01:50 – социолог Анна Алимпиева о том, что не так с Центральным парком и почему ему необходима «перезагрузка»; 13:50 – директор Центрального парка культуры и отдыха Элла Кадочникова об отношении к перезагрузке, о самых популярных местах парка и о том, как в 2020 году изменились доходы парка.

Поделиться своими впечатлениями о парке, высказать замечания и пожелания вы можете по ссылке https://otmetky.com/landing/5f327b0c1ef7e220608c9d0f?fbclid=IwAR10X2OZNGXnJohl8xwMB37HhszcXH2Fli_DmldPn1AthHGXjIuzo8hNrH0