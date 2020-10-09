«Придём ниоткуда» и наденем маски: итоги недели

9 Окт. 2020 2020-10-09T12:05:56+03:00

Масочный бой, тупак и рейды: выбираем слово недели 00:00 00:00

02:15 – новые остановки, сабля в музее и субботник в кирхе: анонс выходных;

07:30 – остановка «Коммунальная»: кто мусорил в Калининграде на этой неделе;

12:00 – «уйдём в никуда и придём ниоткуда»: что не так в этой фразе, почему неправильно говорить «без ничего» и какое слово стало «словом недели» – ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

24:30 – какой будет погода в выходные;

28:55 – «Никакой болезни нет, её придумали»: о том, как проходят «масочные рейды» и что говорят калининградцы, отказывающиеся надевать маску в общественном транспорте;

38:14 – мини-модель и краб с креветкой: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

46:05 –гадание на Канте.