Антирекорды, рокировка в мэрии и литература от стресса: итоги недели

16 Окт. 2020 2020-10-16T12:26:47+03:00

Птичьи фамилии, янтарное противостояние и Преголя: выбираем слово недели 00:00 00:00

03:15 – прощание с Михаилом Андреевым, продление вакцинации и приём стеклотары: анонс событий;

10:42 – о новом центре развития баскетбола, который скоро откроется в Калининграде;

14:05 – как проверить грамотность за 1 минуту, чем связаны слова «вонь» и «обоняние» и что такое тотальный диктант – ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:30 – какой будет погода в выходные;

31:38 – что читают калининградцы, чтобы снять стресс, и как стать участником Дней литературы – рассказывает директор областной научной библиотеки Елена Кошемчук;

43:55 – баня «Экспансия»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

48:14 –гадание на Канте.