23 Окт. 2020 2020-10-23T10:59:06+03:00

Жёлтая вафельница, квартирный бум и секрет полишинеля: итоги недели 00:00 00:00

СЛУШАЙТЕ В ПРОГРАММЕ:

03:52 – глава города уходит в отставку, а у «Балтики» новая игра: анонс событий пятницы и выходных;

09:50 – ГИБДД о том, как правильно проезжать перекрёсток с «вафельницей»;

14:50 – каких людей в России называли «вафельник» и «вафельница», что такое «цап вочата» и кто такие «кукух» и «петушка» – ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:03 – какой будет погода в выходные;

31:00 – свежая голова о ценах на квартиры в Калининграде и о том, в каком приморском городе сейчас выгодно покупать недвижимость;

40:14 – мастер массажа и человек, носивший погоны: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

47:40 – гадание на Канте.