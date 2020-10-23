2020-10-23T10:59:06+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Жёлтая вафельница, квартирный бум и секрет полишинеля: итоги недели

Говорит Калининград. Слово неделиГоворит Калининград. Слово недели

Слова, события и люди, которыми запомнится неделя: обсуждаем вместе со свежей головой

Жёлтая вафельница, квартирный бум и секрет полишинеля: итоги недели

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СЛУШАЙТЕ В ПРОГРАММЕ:

03:52 – глава города уходит в отставку, а у «Балтики» новая игра: анонс событий пятницы и выходных;

09:50 – ГИБДД о том, как правильно проезжать перекрёсток с «вафельницей»;

14:50 – каких людей в России называли «вафельник» и «вафельница», что такое «цап вочата» и кто такие «кукух» и «петушка» – ответы в рубрике «Стеклянная, оловянная, деревянная»;

26:03 – какой будет погода в выходные;

31:00 – свежая голова о ценах на квартиры в Калининграде и о том, в каком приморском городе сейчас выгодно покупать недвижимость;

40:14 – мастер массажа и человек, носивший погоны: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте;

47:40 – гадание на Канте.

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