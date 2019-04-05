2019-04-05T14:04:08+03:00
Прямая линия - Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Горячая линия по вопросам ЖКХ

Прямая линияПрямая линия

На вопросы слушателей отвечает Маргарита Кузнецова, начальник департамента жилищного контроля и надзора министерства регионального контроля (надзора)

Прямая линия. 5 апреля 2019 года

00:00
00:00

Прямой эфир Радио КП в Калининграде.Куда жаловаться на управляющую компанию? И как можно ее поменять? Задавайте свои вопросы с 12 до 13 часов в прямом радиоэфире Радио КП по телефону (4012) 921-072. На них ответят представители департамента жилищного контроля и надзора областного правительства.

Скачать передачу [mp3, 82.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений
Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек
В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс
На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода
140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка
Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники
Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи
С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов
Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник
В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской
В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов