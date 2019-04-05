Горячая линия по вопросам ЖКХ
На вопросы слушателей отвечает Маргарита Кузнецова, начальник департамента жилищного контроля и надзора министерства регионального контроля (надзора)
Прямая линия. 5 апреля 2019 года
Прямой эфир Радио КП в Калининграде.Куда жаловаться на управляющую компанию? И как можно ее поменять? Задавайте свои вопросы с 12 до 13 часов в прямом радиоэфире Радио КП по телефону (4012) 921-072. На них ответят представители департамента жилищного контроля и надзора областного правительства.