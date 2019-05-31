2019-05-31T19:17:33+03:00
Страна других
Елена ВОЛОВА

Радиомарафон «Страна других: дети» + ВИДЕО

Страна другихСтрана других

Накануне Дня защиты детей особенные ребята стали ведущими. В студию к ним пришли известные калининградцы и ответили на вопросы юных участников прямого эфира

Радиомарафон "Страна других. Дети"

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Радиомарафон "Страна других. Дети".Накануне Дня защиты детей особенные ребята станут ведущими марафона в прямом эфире радио "Комсомольская правда Калининград". В студию придут известные калининградцы, которые ответят на вопросы ведущих программы "Страна других. Дети".

​Участники:

Алина Чеменцова и руководитель центра «Верю в чудо» София Лагутинская

Мелана Гаптулина и художественный руководитель и дирижёр Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман

Михаил Савеня и мэр Янтарного Алексей Заливатский

Тимофей Садков и сооснователь компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков

Женя Рожков и руководитель отдела развития ФК «Балтика» Юрий Аракелян

Глеб Хабаров и мэр Калининграда Алексей Силанов

Дарья Дерезюк и директор гимназии №32 Виктория Белякова

Маша Турапина и глава Детского ортопедического санатория в Пионерском Иван Марчук

Настя Орлова и психолог Анна Храмова Кирилл Новосёлов и актёр театра «Третий этаж» Юрий Козуб

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