Радиомарафон «Страна других: дети» + ВИДЕО
Накануне Дня защиты детей особенные ребята стали ведущими. В студию к ним пришли известные калининградцы и ответили на вопросы юных участников прямого эфира
Радиомарафон "Страна других. Дети"
Радиомарафон "Страна других. Дети".Накануне Дня защиты детей особенные ребята станут ведущими марафона в прямом эфире радио "Комсомольская правда Калининград". В студию придут известные калининградцы, которые ответят на вопросы ведущих программы "Страна других. Дети".
Участники:
Алина Чеменцова и руководитель центра «Верю в чудо» София Лагутинская
Мелана Гаптулина и художественный руководитель и дирижёр Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман
Михаил Савеня и мэр Янтарного Алексей Заливатский
Тимофей Садков и сооснователь компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков
Женя Рожков и руководитель отдела развития ФК «Балтика» Юрий Аракелян
Глеб Хабаров и мэр Калининграда Алексей Силанов
Дарья Дерезюк и директор гимназии №32 Виктория Белякова
Маша Турапина и глава Детского ортопедического санатория в Пионерском Иван Марчук
Настя Орлова и психолог Анна Храмова Кирилл Новосёлов и актёр театра «Третий этаж» Юрий Козуб