2019-06-14T10:27:32+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Почему мы говорим «после дождичка в четверг»? Донорство - это не только пять дней к отпуску. Застройка острова Канта: слух или правда?

Туфля или туфель? Как стать донором? В каких автобусах можно расплатиться картой?

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6 минута – как калининградцы спасаются от жары

16 минута – говорим по-русски правильно: сандалия, туфля и в неглиже

33 минута – погода на выходные

37 минута – почётный донор о том, почему он сдал уже два ведра крови и всем советует быть, как он

46 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру

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