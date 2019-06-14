Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-06-14T10:27:32+03:00

Туфля или туфель? Как стать донором? В каких автобусах можно расплатиться картой? 00:00 00:00

6 минута – как калининградцы спасаются от жары

16 минута – говорим по-русски правильно: сандалия, туфля и в неглиже

33 минута – погода на выходные

37 минута – почётный донор о том, почему он сдал уже два ведра крови и всем советует быть, как он

46 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру