Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Почему мы говорим «после дождичка в четверг»? Донорство - это не только пять дней к отпуску. Застройка острова Канта: слух или правда?
Туфля или туфель? Как стать донором? В каких автобусах можно расплатиться картой?
6 минута – как калининградцы спасаются от жары
16 минута – говорим по-русски правильно: сандалия, туфля и в неглиже
33 минута – погода на выходные
37 минута – почётный донор о том, почему он сдал уже два ведра крови и всем советует быть, как он
46 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру