2019-06-21T10:34:10+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Кто такой «загладовец», где сейчас пожарный, задавший вопрос президенту, и как в Полесском районе найти школу с розгами

Пятница: о чём говорил Калининград

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15 минута – «дунькина радость», «скоммуниздить», «авоська»… вспоминаем устаревшие слова

33 минута – погода на выходные

37 минута – пивоварня, немецкая школа, женский монастырь – что посмотреть в Полесском районе

48 минута – пожарный из Светлого сейчас в Турции – обзор событий недели с порталом Клопс.ру

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