Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Кто такой «загладовец», где сейчас пожарный, задавший вопрос президенту, и как в Полесском районе найти школу с розгами
Пятница: о чём говорил Калининград
15 минута – «дунькина радость», «скоммуниздить», «авоська»… вспоминаем устаревшие слова
33 минута – погода на выходные
37 минута – пивоварня, немецкая школа, женский монастырь – что посмотреть в Полесском районе
48 минута – пожарный из Светлого сейчас в Турции – обзор событий недели с порталом Клопс.ру