Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Простое правило, как писать сложные прилагательные: ликёро-водочный или ликёроводочный? Звонок по объявлению: хвалим и не хвалим. Дело о госизмене: обсуждаем новости с Клопс.ру
Измена, вакханалия и ликёро-водочный: выбираем слово недели
15 минута – что такое «вакханалия» и кто сегодня будет «служить Бахусу»
35 минута – погода на выходные
40 минута – звонок по объявлению: покупаем участок в СНТ и делаем маникюр (без предупреждения!)
59 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: пожар на Нижнем озере, авария на Ленинском проспекте и киносъёмки в Калининграде