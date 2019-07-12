2019-07-12T10:29:45+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Простое правило, как писать сложные прилагательные: ликёро-водочный или ликёроводочный? Звонок по объявлению: хвалим и не хвалим. Дело о госизмене: обсуждаем новости с Клопс.ру

Измена, вакханалия и ликёро-водочный: выбираем слово недели

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15 минута – что такое «вакханалия» и кто сегодня будет «служить Бахусу»

35 минута – погода на выходные

40 минута – звонок по объявлению: покупаем участок в СНТ и делаем маникюр (без предупреждения!)

59 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: пожар на Нижнем озере, авария на Ленинском проспекте и киносъёмки в Калининграде

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