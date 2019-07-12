Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-12T10:29:45+03:00

Измена, вакханалия и ликёро-водочный: выбираем слово недели 00:00 00:00

15 минута – что такое «вакханалия» и кто сегодня будет «служить Бахусу»

35 минута – погода на выходные

40 минута – звонок по объявлению: покупаем участок в СНТ и делаем маникюр (без предупреждения!)

59 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: пожар на Нижнем озере, авария на Ленинском проспекте и киносъёмки в Калининграде