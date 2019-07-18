2019-07-18T11:53:58+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Свободное время и культура: как совместить?

Говорит КалининградГоворит Калининград

Каждый второй жителей России никогда не был в театре, консерватории или музее. А как дела с досугом калининградцев?

Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит ТВ

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15 минута - директор Детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра Наталия Курьянович: «слушать классическую музыку – это труд»

40 минута - заведующая библиотекой имени Соболева Ольга Ткаченко: «детям до четырёх лет нельзя смотреть в гаджеты»

50 минута - директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев: «у каждого человека есть шанс»

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