2019-07-19T11:55:31+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как говорить грамотно и не ошибаться в деепричастиях. «Колбасная» викторина. Откуда нефть на Балткосе: обсуждаем новости с Клопс.ру

Постапокалиптика, голосящий и чехол: выбираем слово недели

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19 минута – «Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа»: как не допускать таких ошибок

36 минута – прогноз погоды на выходные

40 минута – о каком сорте колбасы пела группа «Комбинация»: колбасная викторина от Альмак

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: пропавший в Польше мальчик, нефть на Балткосе и новая дорога в Чкаловск

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