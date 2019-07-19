Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-19T11:55:31+03:00

Постапокалиптика, голосящий и чехол: выбираем слово недели 00:00 00:00

19 минута – «Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа»: как не допускать таких ошибок

36 минута – прогноз погоды на выходные

40 минута – о каком сорте колбасы пела группа «Комбинация»: колбасная викторина от Альмак

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: пропавший в Польше мальчик, нефть на Балткосе и новая дорога в Чкаловск