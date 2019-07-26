2019-07-26T10:23:11+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

«Доброго времени суток»: почему так нельзя здороваться. «Колбасная» викторина. Как защитить свою улицу от посторонних машин: обсуждаем новости с Клопс.ру

Дом советов, ВМФ и выдра: выбираем слово недели

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2 минута – прогноз погоды на выходные

17 минута – «Доброго времени суток» и «Доброй ночи»: ошибки в приветствиях

41 минута – «Пять машин колбасной фабрики производят пять колбас за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 колбас?»: колбасная викторина от Альмак

52 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: полицейского подозревают в получении взятки; должников не выпускают за границу и дорожные конфликты.

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