Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-26T10:23:11+03:00

Дом советов, ВМФ и выдра: выбираем слово недели 00:00 00:00

2 минута – прогноз погоды на выходные

17 минута – «Доброго времени суток» и «Доброй ночи»: ошибки в приветствиях

41 минута – «Пять машин колбасной фабрики производят пять колбас за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 колбас?»: колбасная викторина от Альмак

52 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: полицейского подозревают в получении взятки; должников не выпускают за границу и дорожные конфликты.