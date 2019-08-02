2019-08-02T10:27:45+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели и уходим на каникулы

Говорит КалининградГоворит Калининград

«Гулящая пора» и короткий тест на грамотность. Когда в транспорте будет безнал и как правильно покупать грибы: обсуждаем новости с Клопс.ру

Безалаберность, гетто и волна: выбираем слово недели

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26 минута – экспресс-тест на грамотность: правильно ли вы ставите ударение в словах

35 минута – прогноз погоды на выходные

45 минута – звонок по объявлению в прямом эфире

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: цирк-шапито, валидаторы и новая школа на Аксакова

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