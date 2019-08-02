Пятничная «летучка»: подводим итоги недели и уходим на каникулы
«Гулящая пора» и короткий тест на грамотность. Когда в транспорте будет безнал и как правильно покупать грибы: обсуждаем новости с Клопс.ру
Безалаберность, гетто и волна: выбираем слово недели
26 минута – экспресс-тест на грамотность: правильно ли вы ставите ударение в словах
35 минута – прогноз погоды на выходные
45 минута – звонок по объявлению в прямом эфире
51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: цирк-шапито, валидаторы и новая школа на Аксакова