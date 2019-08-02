Пятничная «летучка»: подводим итоги недели и уходим на каникулы

СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-02T10:27:45+03:00

Безалаберность, гетто и волна: выбираем слово недели 00:00 00:00

26 минута – экспресс-тест на грамотность: правильно ли вы ставите ударение в словах

35 минута – прогноз погоды на выходные

45 минута – звонок по объявлению в прямом эфире

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: цирк-шапито, валидаторы и новая школа на Аксакова