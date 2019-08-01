2019-08-01T11:11:49+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Женщина всё может: развенчиваем миф о неженских профессиях

Говорит КалининградГоворит Калининград

Истории калининградок, которые выбрали для себя профессии хирурга, водителя автобуса и морского офицера

Хирург: Когда я училась, меня мужчины-коллеги отговаривали заниматься неженским делом

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6 минута – Олег Кутин об изменении движения в связи с ремонтом на Киевской

20 минута – женщина-хирург о том, как её отговаривали идти в хирургию

27 минута – первая женщина - участница регионального конкурса «Лучший водитель автобуса»

39 минута – почему водительские права – это свобода и независимость от мужчин

42 минута – как женщине стать морским офицером

48 минута – отношение к неженским профессиям феминисток, или «Моё тело – моё дело»

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