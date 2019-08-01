Женщина всё может: развенчиваем миф о неженских профессиях
Истории калининградок, которые выбрали для себя профессии хирурга, водителя автобуса и морского офицера
Хирург: Когда я училась, меня мужчины-коллеги отговаривали заниматься неженским делом
6 минута – Олег Кутин об изменении движения в связи с ремонтом на Киевской
20 минута – женщина-хирург о том, как её отговаривали идти в хирургию
27 минута – первая женщина - участница регионального конкурса «Лучший водитель автобуса»
39 минута – почему водительские права – это свобода и независимость от мужчин
42 минута – как женщине стать морским офицером
48 минута – отношение к неженским профессиям феминисток, или «Моё тело – моё дело»