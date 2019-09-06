Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Брачующиеся или брачащиеся: как правильно? 1 сентября в самой большой школе Калининграда, электробус «Volgabus» и АЧС: обсуждаем новости с Клопс.ру
3 сентября, первый звонок, осень: выбираем слова недели
19 минута – почему «осень» и «Есенин» слова-родственники
37 минута – прогноз погоды на выходные
44 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (православный детский сад)
51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: АЧС, Волгабас и новая школа на Аксакова