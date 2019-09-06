2019-09-06T10:36:17+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Брачующиеся или брачащиеся: как правильно? 1 сентября в самой большой школе Калининграда, электробус «Volgabus» и АЧС: обсуждаем новости с Клопс.ру

3 сентября, первый звонок, осень: выбираем слова недели

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19 минута – почему «осень» и «Есенин» слова-родственники

37 минута – прогноз погоды на выходные

44 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (православный детский сад)

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: АЧС, Волгабас и новая школа на Аксакова

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