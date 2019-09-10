Куршская коса: надо ли ограничивать въезд?

10 Сент. 01:00 2019-09-10T10:32:54+03:00

Директор нацпарка: Никто не собирается ограничивать въезд на Куршскую косу 00:00 00:00

19 минута: «Никто ограничивать въезд на косу не собирается» – директор нацпарка о развитии Куршской косы

40 минута: «Трусы мужские, женские и детские, а еще к ним парик прилагался и очки» – что находят на косе во время субботников

50 минута: «5 бутылочек жидкости для снятия лака и один час свободного времени» – как победить хулиганские граффити