Уличное искусство: что рисуют на стенах Калининграда?

12 Сент. 01:00 2019-09-12T11:14:40+03:00

Для уличного художника не всегда ценно творение, созданное в комфортных условиях 00:00 00:00

2 минута – соцопрос: как калининградцы относятся к местному стрит-арту

10 минута – уличное искусство и фактор риска

18 минута – как искать стрит-арт и где посмотреть одно из старейших граффити Калининграда

21 минута – почему El Kartoon не успел закончить работу «Молчание девчат»

25 минута – что калининградцы рисуют на своих автомобилях (ТОП-3 предпочтений) и сколько стоит аэрография