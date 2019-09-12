Уличное искусство: что рисуют на стенах Калининграда?
О стрит-арт фестивале «kaliningrART» и самых интересных работах калининградских уличных художников
Для уличного художника не всегда ценно творение, созданное в комфортных условиях
2 минута – соцопрос: как калининградцы относятся к местному стрит-арту
10 минута – уличное искусство и фактор риска
18 минута – как искать стрит-арт и где посмотреть одно из старейших граффити Калининграда
21 минута – почему El Kartoon не успел закончить работу «Молчание девчат»
25 минута – что калининградцы рисуют на своих автомобилях (ТОП-3 предпочтений) и сколько стоит аэрография