2019-09-12T11:14:40+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Уличное искусство: что рисуют на стенах Калининграда?

Говорит КалининградГоворит Калининград

О стрит-арт фестивале «kaliningrART» и самых интересных работах калининградских уличных художников

Для уличного художника не всегда ценно творение, созданное в комфортных условиях

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2 минута – соцопрос: как калининградцы относятся к местному стрит-арту

10 минута – уличное искусство и фактор риска

18 минута – как искать стрит-арт и где посмотреть одно из старейших граффити Калининграда

21 минута – почему El Kartoon не успел закончить работу «Молчание девчат»

25 минута – что калининградцы рисуют на своих автомобилях (ТОП-3 предпочтений) и сколько стоит аэрография

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