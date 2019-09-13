2019-09-13T10:41:37+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Что калининградцы стараются не делать в пятницу 13-го и почему бабье лето начинается 14 сентября

Метеорит, кроты и Дзюба: выбираем слова недели

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17 минута – «бабье лето», «лето старух» и «индейское лето»: почему так называют вторую половину сентября

34 минута – прогноз погоды на выходные

39 минута – чего лучше не делать в пятницу 13-го?

41 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (работники на кухню)

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: Черчесов о стадионе, офисный вор и «пьянка с архиепископом»

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