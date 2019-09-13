Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Что калининградцы стараются не делать в пятницу 13-го и почему бабье лето начинается 14 сентября
Метеорит, кроты и Дзюба: выбираем слова недели
17 минута – «бабье лето», «лето старух» и «индейское лето»: почему так называют вторую половину сентября
34 минута – прогноз погоды на выходные
39 минута – чего лучше не делать в пятницу 13-го?
41 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (работники на кухню)
51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: Черчесов о стадионе, офисный вор и «пьянка с архиепископом»