Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

13 Сент. 01:00 2019-09-13T10:41:37+03:00

Метеорит, кроты и Дзюба: выбираем слова недели 00:00 00:00

17 минута – «бабье лето», «лето старух» и «индейское лето»: почему так называют вторую половину сентября

34 минута – прогноз погоды на выходные

39 минута – чего лучше не делать в пятницу 13-го?

41 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (работники на кухню)

51 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: Черчесов о стадионе, офисный вор и «пьянка с архиепископом»