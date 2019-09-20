2019-09-20T10:37:07+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Мастер-класс «Как за 3 минуты убедить человека не расклеивать объявления в неположенных местах» и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный»

Двухъяростный мост, апчхи и вывих: выбираем слова недели

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18 минута – почему слово «зонтик» старше слова «зонт» и как появилось слово «парасолька»

37 минута – прогноз погоды на выходные

42 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (продам дачу за 600 тысяч)

49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ДТП под Янтарным, гибель туриста в Зеленоградске и потерявшиеся грибники

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