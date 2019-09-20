Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-20T10:37:07+03:00

Двухъяростный мост, апчхи и вывих: выбираем слова недели 00:00 00:00

18 минута – почему слово «зонтик» старше слова «зонт» и как появилось слово «парасолька»

37 минута – прогноз погоды на выходные

42 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (продам дачу за 600 тысяч)

49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ДТП под Янтарным, гибель туриста в Зеленоградске и потерявшиеся грибники