Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Мастер-класс «Как за 3 минуты убедить человека не расклеивать объявления в неположенных местах» и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный»
Двухъяростный мост, апчхи и вывих: выбираем слова недели
18 минута – почему слово «зонтик» старше слова «зонт» и как появилось слово «парасолька»
37 минута – прогноз погоды на выходные
42 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (продам дачу за 600 тысяч)
49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ДТП под Янтарным, гибель туриста в Зеленоградске и потерявшиеся грибники