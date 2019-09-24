Не обольщайтесь, суд редко оправдывает...
Что думают калининградцы об уголовных делах против Людмилы Осиповой
«Все вопросы к Осиповой могли быть решены без возбуждения уголовного дела» - омбудсмен
1 минута – Людмила Осипова: Угрозы поступали от одного из моих бывших учеников
10 минута – опрос: Вы верите в справедливость нашего суда?
13 минута – Владимир Никитин: Такие дела никак не работают на авторитет следствия, прокуратуры и суда
20 минута – Соломон Гинзбург: Это проба общества «на слабо»
25 минута – мнения родителей учеников лицея №49