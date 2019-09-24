2019-09-24T16:36:44+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Не обольщайтесь, суд редко оправдывает...

Говорит КалининградГоворит Калининград

Что думают калининградцы об уголовных делах против Людмилы Осиповой

«Все вопросы к Осиповой могли быть решены без возбуждения уголовного дела» - омбудсмен

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1 минута – Людмила Осипова: Угрозы поступали от одного из моих бывших учеников

10 минута – опрос: Вы верите в справедливость нашего суда?

13 минута – Владимир Никитин: Такие дела никак не работают на авторитет следствия, прокуратуры и суда

20 минута – Соломон Гинзбург: Это проба общества «на слабо»

25 минута – мнения родителей учеников лицея №49

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