2019-09-27T11:32:23+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Новости, погода, планы на выходные и слово недели в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»

Пенальти, Грета Тунберг: выбираем слова недели

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19 минута – кто такой Джон Пенальти и почему имена с буквой «Ф» считались на Руси бранными

35 минута – прогноз погоды на выходные

40 минута – что калининградцы помнят про свой детский сад

44 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (ищу свидетелей ДТП)

49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: лжеремонтник, фейковые интим-услуги и рост цен на проезд

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