Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-27T11:32:23+03:00

Пенальти, Грета Тунберг: выбираем слова недели 00:00 00:00

19 минута – кто такой Джон Пенальти и почему имена с буквой «Ф» считались на Руси бранными

35 минута – прогноз погоды на выходные

40 минута – что калининградцы помнят про свой детский сад

44 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (ищу свидетелей ДТП)

49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: лжеремонтник, фейковые интим-услуги и рост цен на проезд