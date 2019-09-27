Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Новости, погода, планы на выходные и слово недели в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»
Пенальти, Грета Тунберг: выбираем слова недели
19 минута – кто такой Джон Пенальти и почему имена с буквой «Ф» считались на Руси бранными
35 минута – прогноз погоды на выходные
40 минута – что калининградцы помнят про свой детский сад
44 минута – звонок по объявлению в прямом эфире (ищу свидетелей ДТП)
49 минута – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: лжеремонтник, фейковые интим-услуги и рост цен на проезд