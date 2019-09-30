Прохор и Виталина: «Вы про нас вообще ничего не знаете»
Каково это, «работать Прохором Шаляпиным», и где можно увидеть и услышать настоящего Прохора Шаляпина
Прохор Шаляпин: Улыбаюсь всем назло!
00:07 – «И не боюсь поцарапать машину» (о хамах за рулём)
00:12 – «Я бы их всех на Колыму отправил» (об отношении к футболу)
00:15 – «Не вижу святых людей вокруг себя» (о русском менталитете и склонности к воровству)
00:19 – «Просто я работаю Прохором Шаляпиным» (о звёздной болезни и узнаваемости)
00:22 – «Это будет настоящий Прохор Шаляпин» (о концерте в Калининграде)
00:24 – «Пожалуйста, не убирайте трамваи!»
00:26 – что калининградцы знают о Прохоре Шаляпине (опрос)
00:28 – «Улыбаюсь назло» (об отношении к ненавистникам и завистникам)
00:36 – «Люди, у которых есть мозги» (о своей аудитории)
00:37 – «Интрига гораздо больше, чем кажется» (об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской)
00:40 – «Недавно женщина на концерте мне ремень подарила» (о подарках поклонников)
00:42 – «Самое главное – это не есть на ночь» (об идеальном утре Прохора Шаляпина)
00:46 – «И не факт, что через сто лет после смерти Аллы Борисовны её вообще вспомнят» (о критике и критиках)
00:51 – «Я всегда мечтал выступить с оркестром» (о концерте в Калининградской филармонии)
00:52 – «Вы видели Фёдора Шаляпина голым?» (о скандалах, которые устраивал великий певец)
00:54 – «Монеточки не будет через два года, её уже и так все забыли» (о современных исполнителях)
00:56 – Кому бы Прохор Шаляпин хотел дать интервью: Собчак или Дудю
00:57 – «Возбуждающая сила теплорода» (что Иммануил Кант нагадал Прохору Шаляпину)