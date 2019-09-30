Прохор и Виталина: «Вы про нас вообще ничего не знаете»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-30T13:01:41+03:00

Прохор Шаляпин: Улыбаюсь всем назло! 00:00 00:00

00:07 – «И не боюсь поцарапать машину» (о хамах за рулём)

00:12 – «Я бы их всех на Колыму отправил» (об отношении к футболу)

00:15 – «Не вижу святых людей вокруг себя» (о русском менталитете и склонности к воровству)

00:19 – «Просто я работаю Прохором Шаляпиным» (о звёздной болезни и узнаваемости)

00:22 – «Это будет настоящий Прохор Шаляпин» (о концерте в Калининграде)

00:24 – «Пожалуйста, не убирайте трамваи!»

00:26 – что калининградцы знают о Прохоре Шаляпине (опрос)

00:28 – «Улыбаюсь назло» (об отношении к ненавистникам и завистникам)

00:36 – «Люди, у которых есть мозги» (о своей аудитории)

00:37 – «Интрига гораздо больше, чем кажется» (об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской)

00:40 – «Недавно женщина на концерте мне ремень подарила» (о подарках поклонников)

00:42 – «Самое главное – это не есть на ночь» (об идеальном утре Прохора Шаляпина)

00:46 – «И не факт, что через сто лет после смерти Аллы Борисовны её вообще вспомнят» (о критике и критиках)

00:51 – «Я всегда мечтал выступить с оркестром» (о концерте в Калининградской филармонии)

00:52 – «Вы видели Фёдора Шаляпина голым?» (о скандалах, которые устраивал великий певец)

00:54 – «Монеточки не будет через два года, её уже и так все забыли» (о современных исполнителях)

00:56 – Кому бы Прохор Шаляпин хотел дать интервью: Собчак или Дудю

00:57 – «Возбуждающая сила теплорода» (что Иммануил Кант нагадал Прохору Шаляпину)