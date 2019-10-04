Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-04T10:57:28+03:00

Шаляпин, Шенфлиз и Пумперникель: выбираем слова недели 00:00 00:00

00:16 – Взбзднул: есть ли такое слово в русском языке?

00:31 – Официанты стесняются своей работы: что думает столичный эксперт о калининградском общепите

00:49 – Руки на парты: какие фразы учителей помнят калининградцы

00:52 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: самосожжение, ДТП с участием пяти автомобилей и отставка главы СК