2019-10-04T10:57:28+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Вся правда о калининградском общепите, любимые фразы учителей и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный»

Шаляпин, Шенфлиз и Пумперникель: выбираем слова недели

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00:16 – Взбзднул: есть ли такое слово в русском языке?

00:31 – Официанты стесняются своей работы: что думает столичный эксперт о калининградском общепите

00:49 – Руки на парты: какие фразы учителей помнят калининградцы

00:52 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: самосожжение, ДТП с участием пяти автомобилей и отставка главы СК

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