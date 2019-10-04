Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Вся правда о калининградском общепите, любимые фразы учителей и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный»
Шаляпин, Шенфлиз и Пумперникель: выбираем слова недели
00:16 – Взбзднул: есть ли такое слово в русском языке?
00:31 – Официанты стесняются своей работы: что думает столичный эксперт о калининградском общепите
00:49 – Руки на парты: какие фразы учителей помнят калининградцы
00:52 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: самосожжение, ДТП с участием пяти автомобилей и отставка главы СК