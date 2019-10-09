2019-10-09T12:07:39+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

В Калининграде новая антиалкогольная кампания: за и против

Говорит КалининградГоворит Калининград

По данным статистики, в Калининградской области пьют в 2 раза меньше, чем в РФ. Нужно ли вводить дополнительные запреты на продажу алкоголя?

Нарколог: Мы близки к скандинавам, а их политика запретов довольно эффективна

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00:02 «Депутаты выразили сомнение, что такая мера будет действенной»: об обсуждении вопроса в областной думе

00:09 «Боремся за здоровье, а на самом деле куча людей помрёт от самогона»: мнение калининградцев об идее сократить время продажи алкоголя

00:16 «Антиалкогольная политика скандинавских стран довольно эффективна»: главный психиатр-нарколог Калининградской области

00:23 «Душманы», «амбразуры», фиктивные свадьбы и рост самогоноварения в 5 раз: как это было в 1985 году во время антиалкогольной кампании

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: алкоголь с 11:00 до 20:00.Калининградская прокуратура предложила сократить время продажи алкоголя. Аргументы за и против - в эфире радио КП. Телефон студии: 92-10-72

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