В Калининграде новая антиалкогольная кампания: за и против

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-09T12:07:39+03:00

Нарколог: Мы близки к скандинавам, а их политика запретов довольно эффективна 00:00 00:00

00:02 «Депутаты выразили сомнение, что такая мера будет действенной»: об обсуждении вопроса в областной думе

00:09 «Боремся за здоровье, а на самом деле куча людей помрёт от самогона»: мнение калининградцев об идее сократить время продажи алкоголя

00:16 «Антиалкогольная политика скандинавских стран довольно эффективна»: главный психиатр-нарколог Калининградской области

00:23 «Душманы», «амбразуры», фиктивные свадьбы и рост самогоноварения в 5 раз: как это было в 1985 году во время антиалкогольной кампании