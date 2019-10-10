Беременная барышня. На парковке. В кабриолете. Голая
О самых экстравагантных фотосессиях в Калининграде и о том, как понравиться себе на фото, рассказывает фотограф Александра Шалагинова.
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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как сделать красивую фотографию.Гость в студии - фотограф Саша Шалагинова. Телефон прямого эфира: 92-10-72