2019-10-10T11:43:34+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Беременная барышня. На парковке. В кабриолете. Голая

Говорит КалининградГоворит Калининград

О самых экстравагантных фотосессиях в Калининграде и о том, как понравиться себе на фото, рассказывает фотограф Александра Шалагинова.

«С утра надо выпить» – совет перед фотографированием

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00:10 Три самых лучших места в Калининграде для осенних фотографий

00:17 Как настроиться на фотосессию (совет для мужчин)

00:38 Как на фото выглядеть умнее, стройнее, увереннее

00:46 Самые экстравагантные фотосессии в Калининграде

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как сделать красивую фотографию.Гость в студии - фотограф Саша Шалагинова. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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