Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Калининград в пятёрке самых матерящихся городов, йога, которая не на пользу людям, и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный» на церковнославянском
Видео, церковнославянский и янтарная свинья: выбираем слова недели
00:15 – «Житие мое, паки-паки…»: учим церковнославянский язык
00:35 – прогноз погоды на выходные
00:43 – «Намасте, сестра»: звонок по объявлению
00:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: подробности ДТП на Советском с участием ребёнка и история чудесного спасения грибника.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пятничная летучка.Итоги недели, рубрика Стеклянный, оловянный, деревянный и звонок по объявлению