2019-10-11T10:38:44+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Калининград в пятёрке самых матерящихся городов, йога, которая не на пользу людям, и рубрика «Оловянный, стеклянный, деревянный» на церковнославянском

Видео, церковнославянский и янтарная свинья: выбираем слова недели

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00:15 – «Житие мое, паки-паки…»: учим церковнославянский язык

00:35 – прогноз погоды на выходные

00:43 – «Намасте, сестра»: звонок по объявлению

00:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: подробности ДТП на Советском с участием ребёнка и история чудесного спасения грибника.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пятничная летучка.Итоги недели, рубрика Стеклянный, оловянный, деревянный и звонок по объявлению

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