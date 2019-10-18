Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
История слова «леоновать» в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный» и розыгрыш билетов на матчи ВК «Локомотив» и ФК «Балтика»
Леонов, космос и божья коровка: выбираем слова недели
00:14 – кто такая «букашка аленькая с чёрными точками» и почему не прижилось слово «леонить»
00:35 – прогноз погоды на выходные
00:39 – что читают калининградцы
00:42 – Балтика или Локомотив: розыгрыш билетов на матчи клубов
00:49 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: как обманывают на совместных покупках, убийство лебедей и где в Калининграде спрятали 500 долларов
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: розыгрыш билетов.Пятничная летучка: итоги недели и розыгрыш билетов на матчи ВК Локомотив и ФК Балтика . Телефон прямого эфира: 92-10-72