Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-18T10:58:55+03:00

Леонов, космос и божья коровка: выбираем слова недели 00:00 00:00

00:14 – кто такая «букашка аленькая с чёрными точками» и почему не прижилось слово «леонить»

00:35 – прогноз погоды на выходные

00:39 – что читают калининградцы

00:42 – Балтика или Локомотив: розыгрыш билетов на матчи клубов

00:49 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: как обманывают на совместных покупках, убийство лебедей и где в Калининграде спрятали 500 долларов