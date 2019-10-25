2019-10-25T11:17:19+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Почему в отделе полиции погиб задержанный; работа над ошибками в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»; погода на выходные

Кипяток, лебеди и Мурашка: выбираем слова недели

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00:12 – «договоры», «граффити», «стоять колом»: как поставить ударение и не ошибиться

00:30 – какая реклама радует калининградцев

00:36 – прогноз погоды на выходные

00:40 – почему балтийцы «огорчили Яшина»: розыгрыш билетов на футбол

00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: смерть в отделе полиции, стрельба в городе и помощь семьям с детьми

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Розыгрыш, погода на выходные, телефон прямого эфира: 92-10-72.

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