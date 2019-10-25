Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Почему в отделе полиции погиб задержанный; работа над ошибками в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»; погода на выходные
Кипяток, лебеди и Мурашка: выбираем слова недели
00:12 – «договоры», «граффити», «стоять колом»: как поставить ударение и не ошибиться
00:30 – какая реклама радует калининградцев
00:36 – прогноз погоды на выходные
00:40 – почему балтийцы «огорчили Яшина»: розыгрыш билетов на футбол
00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: смерть в отделе полиции, стрельба в городе и помощь семьям с детьми
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Розыгрыш, погода на выходные, телефон прямого эфира: 92-10-72.