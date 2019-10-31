«Гражданка упёрлась»: как работает муниципальный контроль

Чернышёв: Мы не можем весь город превратить в торговую площадь

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: штрафы за парковку на газонах.О нелегальной торговле, штрафах за парковку на газонах и незаконной рекламе рассказывает председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Телефон прямого эфира: 92-10-72