2019-10-31T12:35:03+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

«Гражданка упёрлась»: как работает муниципальный контроль

Говорит КалининградГоворит Калининград

О нелегальной торговле, штрафах за парковку на газонах и незаконной рекламе рассказывает председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышёв

Чернышёв: Мы не можем весь город превратить в торговую площадь

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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: штрафы за парковку на газонах.О нелегальной торговле, штрафах за парковку на газонах и незаконной рекламе рассказывает председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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