Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Зачем приезжал президент; ударение в словах на -ованный в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»; погода на выходные и много колбасы
Экологически зависимый, «Орёл и решка»: выбираем слова недели
00:15 – «балованный», «премированный», «бронированный» и другие слова на -ованный: как поставить ударение и не ошибиться
00:33 – прогноз погоды на выходные
00:40 – Ганс Вурст, улица Мясная и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»
00:48 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: кондукторы выгоняют пассажиров, за что избили врача в Нестерове и кладоискатели с Куршской косы
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