Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-01T18:09:37+03:00

Экологически зависимый, «Орёл и решка»: выбираем слова недели 00:00 00:00

00:15 – «балованный», «премированный», «бронированный» и другие слова на -ованный: как поставить ударение и не ошибиться

00:33 – прогноз погоды на выходные

00:40 – Ганс Вурст, улица Мясная и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»

00:48 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: кондукторы выгоняют пассажиров, за что избили врача в Нестерове и кладоискатели с Куршской косы