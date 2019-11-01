2019-11-01T18:09:37+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Зачем приезжал президент; ударение в словах на -ованный в рубрике «Оловянный, стеклянный, деревянный»; погода на выходные и много колбасы

Экологически зависимый, «Орёл и решка»: выбираем слова недели

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00:15 – «балованный», «премированный», «бронированный» и другие слова на -ованный: как поставить ударение и не ошибиться

00:33 – прогноз погоды на выходные

00:40 – Ганс Вурст, улица Мясная и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»

00:48 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: кондукторы выгоняют пассажиров, за что избили врача в Нестерове и кладоискатели с Куршской косы

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: выбираем слово недели.Обсуждаем новости, узнаём погоду на выходные, выбираем слово недели и раздаём призы и подарки. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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