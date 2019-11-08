Пятничная «летучка»: улыбаемся, машем и подводим итоги недели
Программе «Говорит Калининград» исполняется 3 года. В праздничном выпуске: главные события недели, радостные и не очень
Почему на нас «громадная ответственность за сбережение русского языка»
00:16 – «едь, езжай или поезжай»: как правильно? Ответ – в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
00:36 – прогноз погоды на выходные
00:40 – пять неочевидных фактов о программе «Говорит Калининград»
00:51 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: трагедия в Пионерском
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Обсуждаем главные новости недели и раздаём подарки внимательным слушателям и зрителям. Телефон прямого эфира: 92-10-72