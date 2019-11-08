Пятничная «летучка»: улыбаемся, машем и подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-08T11:10:07+03:00

Почему на нас «громадная ответственность за сбережение русского языка» 00:00 00:00

00:16 – «едь, езжай или поезжай»: как правильно? Ответ – в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:36 – прогноз погоды на выходные

00:40 – пять неочевидных фактов о программе «Говорит Калининград»

00:51 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: трагедия в Пионерском