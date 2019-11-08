2019-11-08T11:10:07+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: улыбаемся, машем и подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Программе «Говорит Калининград» исполняется 3 года. В праздничном выпуске: главные события недели, радостные и не очень

Почему на нас «громадная ответственность за сбережение русского языка»

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00:16 – «едь, езжай или поезжай»: как правильно? Ответ – в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:36 – прогноз погоды на выходные

00:40 – пять неочевидных фактов о программе «Говорит Калининград»

00:51 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: трагедия в Пионерском

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Обсуждаем главные новости недели и раздаём подарки внимательным слушателям и зрителям. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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