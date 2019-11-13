2019-11-13T10:41:38+03:00
Говорит Калининград
Надежда РЖЕВСКАЯВасилий МАСАЛЬСКИЙ

Нас проклинают, но когда случается что-то – обращаются всё-таки к нам

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как устроены калининградские паблики, кто их ведёт и чем они могут помочь своим подписчикам

«Сотрудники полиции увидели фотографию в группе, и это помогло раскрыть преступление»

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00:17 – лёгкий цинизм Янтарного ДЛБ (125 тысяч подписчиков)

00:23 – красивые виды Калининград online (70 тысяч подписчиков)

00:42 – взаимовыручка Сообщества автомобилистов (96 тысяч подписчиков)

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: что могут сообщества в ВК?.Админы популярных в Калининграде пабликов рассказывают о подписчиках, взаимопомощи и реальных делах. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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