Нас проклинают, но когда случается что-то – обращаются всё-таки к нам
Как устроены калининградские паблики, кто их ведёт и чем они могут помочь своим подписчикам
«Сотрудники полиции увидели фотографию в группе, и это помогло раскрыть преступление»
00:17 – лёгкий цинизм Янтарного ДЛБ (125 тысяч подписчиков)
00:23 – красивые виды Калининград online (70 тысяч подписчиков)
00:42 – взаимовыручка Сообщества автомобилистов (96 тысяч подписчиков)
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: что могут сообщества в ВК?.Админы популярных в Калининграде пабликов рассказывают о подписчиках, взаимопомощи и реальных делах. Телефон прямого эфира: 92-10-72