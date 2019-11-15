Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-15T11:03:46+03:00

Говорит Калининград

Хлюст, жирный кот и безграмотная маршрутка: выбираем слова недели 00:00 00:00

00:16 – «слово года» в России и «слова недели» в Калининграде

00:27 – почему неправильно говорить «ноябрь месяц»

00:34 – прогноз погоды на выходные

00:38 – Сарделечный, Ирина Колбаса, «колбаса-любовь» и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»

00:53 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: полиция ищет свидетелей ДТП под Пионерским