2019-11-15T11:03:46+03:00
Говорит Калининград
Надежда РЖЕВСКАЯВасилий МАСАЛЬСКИЙСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Выборы калининградского «слова недели», погода на выходные и много колбасы

Хлюст, жирный кот и безграмотная маршрутка: выбираем слова недели

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00:16 – «слово года» в России и «слова недели» в Калининграде

00:27 – почему неправильно говорить «ноябрь месяц»

00:34 – прогноз погоды на выходные

00:38 – Сарделечный, Ирина Колбаса, «колбаса-любовь» и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»

00:53 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: полиция ищет свидетелей ДТП под Пионерским

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Обсуждаем главные новости недели, выбираем слово недели и раздаём подарки от компании Альмак. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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