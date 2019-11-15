Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Выборы калининградского «слова недели», погода на выходные и много колбасы
Хлюст, жирный кот и безграмотная маршрутка: выбираем слова недели
00:16 – «слово года» в России и «слова недели» в Калининграде
00:27 – почему неправильно говорить «ноябрь месяц»
00:34 – прогноз погоды на выходные
00:38 – Сарделечный, Ирина Колбаса, «колбаса-любовь» и другие колбасные вопросы от компании «Альмак»
00:53 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: полиция ищет свидетелей ДТП под Пионерским
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Обсуждаем главные новости недели, выбираем слово недели и раздаём подарки от компании Альмак. Телефон прямого эфира: 92-10-72