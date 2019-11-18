Когда все бесят

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-18T11:29:26+03:00

Золотое правило: не говори, когда не спрашивают 00:00 00:00

6:30 самовзвинчивание: чем опасна эта особенность мышления

19:50 «первые звоночки»: по каким признакам понять, что у тебя стресс

23:00 секс, еда и упражнения: как победить стресс

42:50 про вёдра: как не нести личные проблемы на работу и забывать про работу дома

45:50 «попробуй структурировать отдых»: что делать, если у тебя профессиональное выгорание

50:30 «мы забываем восхищаться друг другом»: как сохранить отношения