2019-11-18T11:29:26+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Когда все бесят

Говорит КалининградГоворит Калининград

По каким признакам распознать стресс и как справиться с профессиональным выгоранием, рассказывает медицинский психолог Наталья Крылова

Золотое правило: не говори, когда не спрашивают

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6:30 самовзвинчивание: чем опасна эта особенность мышления

19:50 «первые звоночки»: по каким признакам понять, что у тебя стресс

23:00 секс, еда и упражнения: как победить стресс

42:50 про вёдра: как не нести личные проблемы на работу и забывать про работу дома

45:50 «попробуй структурировать отдых»: что делать, если у тебя профессиональное выгорание

50:30 «мы забываем восхищаться друг другом»: как сохранить отношения

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